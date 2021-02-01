شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: مشروع قانون جديد لمواجهة إهدار استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن مشروع قانون جديد لمواجهة إهدار استهلاك المياه والتعدى على النيل.

وقال النائب مجدى ملك إن القانون يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بمياه النيل، وكذلك الحد من التعديات المجارى المائية وحسن سير الرفق، مضيفا أنه يضع إطار قانون للمياه الجوفية، ويجعل للأجيال القادمة فى جزء فى المياه الجوفية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، أن القانون يعد خط الدفاع الأول عن الثروة المائية، بالإضافة إلى أن هناك عقوبات مناسبة لكل الحالات، ومنها عقوبات تصل إلى الحبس وعقوبات ماليا كبيرة، مؤكدا أن هذا القانون يعالج الكثير من التعدى على المياه.