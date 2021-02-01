ضبط خلية تجسس نسائية حوثية في مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

فتحت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة، أمس، على القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقال مصدر محلي إن الميليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في منطقة الجبلية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مسببة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

إلى ذلك، قتل طفل وأصيب آخر، برصاص مشرف تابع لميليشيات الحوثي في مديرية التعزية، شمالي محافظة تعز.

وقالت مصادر حقوقية، إن الطفل موسى عبدالله عبدالوهاب «9 سنوات» قتل، في حين أصيب الطفل محمد باسم سعيد سيف «10 سنوات» برصاص مشرف أمني تابع لميليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر أن المشرف الحوثي ارتكب الجريمة داخل مزرعة في منطقة «مفرق شرعب» بالقرب من نقطة التفتيش في الطريق الرئيسي المؤدي إلى شارع الستين وسوق المفرق بمديرية التعزية.

وذكرت المصادر أن الطفلين هما أهالي قرية «مقربة» التابعة لعزلة حذران، وكانا يقومان برعي المواشي داخل أرض مزروعة جوار النقطة، ويستخدمان العصي لجني ثمار «الديمان» أو اللوز الهندي من فوق الشجرة.

وأشارت المصادر إلى أنه ‏وأثناء مرور المشرف الأمني أوقف الطقم ونزل مع مسلحيه إلى المزرعة واتجه إلى الطفلين وسلاحه مصوب نحوهما ليقوم بعد ذلك بإطلاق النار عليهما بدم بارد.

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية يمنية، عن إلقاء القبض، على خلية تجسس حوثية مكونة من 8 نساء، في مدينة مأرب، شمالي شرق البلاد، ضمن إحباط محاولات متكررة لخلايا تعمل لصالح ميليشيات الحوثي في هذه المدينة.

ونقلت قناة «العربية» عن هذه المصادر أن هذه الخلية النسائية عثر بحوزتها على لواصق ألغام فردية وأجهزة تحديد مواقع.