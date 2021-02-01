سوريا: مقتل محتج وإصابة 4 آخرين بينران مسلحي «قسد» في الحسكة

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قتل متظاهر وأصيب آخرون، أمس، خلال إطلاق قوات الأمن الكردية النار على تجمع لمواليين للحكومة السورية في شمال شرق البلاد، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مع تصاعد التوتر بين الجانبين.

ورغم تعايشهم لسنوات، عاد التوتر منذ أسابيع عدة بين قوات سوريا الديمقراطية المنتشرة في شمال شرق البلاد، وبين قوات الحكومة السورية التي حافظت على وجود محدود في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي.

وتتهم دمشق القوات الكردية بمواصلة فرض حصارها الخانق، ومنع دخول الآليات والمواد التموينية على مناطقها شمال البلاد وفق ما أوردت وكالة «سانا».

في المقابل، تُتهم دمشق بحصار عدة مناطق ذات غالبية كردية في محافظة حلب شمال سوريا، وفرض إجراءات ورسوم لدخول وحركة البضائع، بحسب المرصد.

ونشرت «سانا» أمس، صوراً لعشرات الأشخاص في وقفة احتجاجية في الحسكة، حيث تسيطر الحكومة السورية على حي فيما يخضع الجزء الأكبر من المدينة لسيطرة كردية.

وذكرت «سانا» أن المتظاهرين كانوا يحتجون على الحصار الذي تفرضه القوات الكردية على الأحياء والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، متهمةً القوات الكردية بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان «مقتل شرطي جراء عملية إطلاق النار التي استهدفت وقفة احتجاجية لموالين لدمشق في مدينة الحسكة، وإصابة آخرين».