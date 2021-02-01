خبراء وباحثون لـ«الاتحاد»: فيروس «نيباه» ليس خطيراً ولم ينتقل بين البشر

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال وعبد الله أبوضيف (القاهرة)



قلل خبراء ومتخصصون من خطورة الفيروس المعروف باسم «نيباه»، مؤكدين أنه موجود منذ أكثر من 20 عاماً، ولم يتسبب في حالات وفاة كبيرة منذ اكتشافه عام 1999، لافتين إلى أن هناك جهوداً بحثية للتوصل إلى لقاح لـ«نيباه» منذ سنوات.

وتزايدت المخاوف من انتشار فيروس «نيباه»، بينما ينشغل العالم بالبحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بعدما أثار تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» حالة من الفزع غير المبرر على ما يبدو. وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية: «إن فيروس (نيباه) ليس فيروساً خطيراً، مثلما يتم الترويج له في صحف عالمية، فالفيروس مكتشف منذ أكثر من 20 عاماً، وهو موجود منتشر في مناطق محدودة داخل دول شرق آسيا، وليس موجوداً في الصين فقط»، مشيراً إلى أن الحديث حول تجاوز خطورة نيباه لخطورة «كورونا» أمر غير حقيقي على الإطلاق، فهو لا يتسبب في آثار مماثلة لتلك التي يسببها «كوفيد - 19».

وأضاف الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: «إن فيروس نيباه ليس قاتلاً، ولم يتسبب في معدلات وفاة كبيرة، كما أنه لم يحقق انتشاراً طوال الـ20 عاماً منذ اكتشافه في 1999»، مشيراً إلى أن فيروسات عدة تنشط في الفترة الراهنة بطبيعة الحال، وسبق وظهرت فيروسات في الصين أثناء ذروة فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه الفيروسات موسمية تظهر في نطاقات محدودة، وغير صحيح أنها تشبه في تركيبها الجيني فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد رحيم، باحث الفيروسات المصري بجامعة «لانكستر» الإنجليزية، أن هذا فيروس «نيباه» ليس جديداً، لكن الخطورة تكمن في حدوث تحور للفيروس وانتشاره عن طريق بعض الحيوانات، مثل الخنازير والخيول وخفافيش الفاكهة، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على الإنسان. ولم ينتقل الفيروس إلى البشر حتى الآن.

لكن رحيم أوضح لـ«الاتحاد»، أن أي فيروس يستطيع عدوى الخفاش يمكن أن يعدي الإنسان؛ لأنها نفس المستقبلات، لافتاً إلى وجود جهود بحثية كبيرة للتوصل للقاح لهذا الفيروس منذ سنوات.

ومن جانبها، نفت سفارة الصين في العاصمة المصرية القاهرة أن يكون فيروس «نيباه» صينياً، مثلما تروج له عن قصد أو دونه، بعض وسائل الإعلام.

وقالت في بيان حول هذا الموضوع: «إن ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح؛ لأن الفيروس موجود في جنوب آسيا، وليس الصين تحديداً»، مؤكدة عدم وجود أي دليل علمي يسند هذه الادعاءات.

وكان تقرير «الجارديان»، أثار حالة من الفزع، حيث حذر من احتمال تفشي «نيباه» في الصين، قائلاً: «إن معدلات الوفيات نتيجة الإصابة به قد تصل إلى 75 في المئة»، وهو ما يعني أنه قد يكون أسوأ بكثير من فيروس «كورونا».

ولفت إلى أن خطورة «نيباه» تكمن في نقاط عدة، منها أن فترة حضانته التي قد تصل إلى 45 يوماً تتيح له الفرصة للانتشار؛ لأن المصاب لا تظهر عليه أي أعراض لفترة طويلة، وقد يصيب عدداً كبيراً، وهو ما يزيد من احتمالات انتشاره. وتنتقل العدوى إما عبر الملامسة المباشرة، أو من خلال تناول أطعمة ملوثة بالفيروس.

وتتراوح أعراض المرض بين متلازمة تنفسية، والتهاب الحلق، وآلام في الجسم، وتعب عام والتهاب في الدماغ، الذي يسبب نوبات تشنج ويفضي إلى الموت، وشكل هذا الفيروس مصدراً كبيراً للقلق نظراً لعدم توافر علاج له، مع ارتفاع معدل الوفيات الناجم عن الإصابة به.

الصين: 7 لقاحات تدخل تجارب المرحلة الثالثة

أكد مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أمس، أن 7 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مصنوعة في الصين، دخلت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، في ما زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، الذي يحقق في مصادر وباء «كوفيد - 19»، سوقاً في مدينة ووهان الصينية، التي كانت البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين. ولدى الصين الآن 16 لقاحاً مصنوعاً في البلاد، تخضع للتجارب السريرية، طبقاً لما ذكره وو يوانبين، المدير العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا للتنمية الاجتماعية في مؤتمر عقد مؤخراً حول أمراض الدم. وكان معهد بكين للمنتجات البيولوجية، طور لقاحاً، تحت إشراف مجموعة «تشاينا ناشونال بايوتك جروب»، والتابع لشركة «سينوفارم» الشهر الماضي، وهو أول لقاح يحصل على موافقة مشروطة.

وبعدما خرج الخبراء التابعون لـ«الصحة العالمية» من حجر صحي استمرّ 14 يوماً، بدأوا الزيارة الميدانية، وزاروا سوق هوانان للمأكولات البحرية في مدينة ووهان.

ومنذ يناير 2020، أُغلقت سوق هوانان للمأكولات البحرية، حيث كانت تُباع حيوانات بريّة حية، ولم يسمح الحراس بالدخول إلا لسيارات فريق خبراء منظمة الصحة.

وردّ أحد الخبراء على صحافيين كانوا يسألون بصوت عالٍ من بعيد ما إذا كان الفريق راضياً عن الزيارة، برفع إبهامه في إشارة تدلّ على «نعم».