مصادر في «الناتو»: القوات الدولية باقية في أفغانستان بعد مايو

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام أباد (رويترز)

كشف 4 مسؤولين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن القوات الدولية تعتزم البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي في مايو المحدد في اتفاق حركة «طالبان» مع الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر مع حركة «طالبان» التي تطالب بانسحاب كامل.

وقال أحد المسؤولين: «لن يكون هناك انسحاب كامل للحلفاء بحلول نهاية أبريل».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: «لم يتم الوفاء بالشروط، وفي وجود الإدارة الأميركية الجديدة، سيكون هناك تعديلات في السياسة، وستجري معالجة الميل للانسحاب المتسرع الذي كان سائداً، ويمكن أن نشهد استراتيجية خروج محسوبة بدرجة أكبر».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقعت اتفاقاً مع «طالبان» في أوائل العام الماضي يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو مقابل التزام «طالبان» بضمانات أمنية.

وأشاد ترامب بالاتفاق، الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية، باعتباره يمثل نهاية حرب مستمرة منذ 20 عاماً. وخفض القوات الأميركية إلى 2500 جندي وهو أقل عدد منذ 2001.

وقالت مصادر الحلف: «إنه يجري الآن بحث التخطيط لما سيحدث بعد أبريل، وسيكون ذلك موضوعاً رئيسياً في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في فبراير».

وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم الحلف: «لا يريد أي من أعضاء الحلف البقاء في أفغانستان لفترة أطول مما يلزم، لكننا أوضحنا من قبل أن وجودنا مرتبط بشروط، فالحلفاء ما يزالوا يبحثون الوضع بشكل عام ويتشاورون بشأن المضي قدماً».

وقالت: «إن نحو عشرة آلاف جندي، بمن فيهم الأميركيون، موجودون الآن في أفغانستان». وأكد المسؤول بالحلف أن من المتوقع أن يستمر هذا المستوى قرب ما هو عليه بعد مايو، لكن ما بعد ذلك لم يتضح بعد.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تسلم السلطة يوم 20 يناير، مراجعة لاتفاق السلام الذي أبرمه ترامب.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»: «إن (طالبان) لم تفِ بالتزاماتها، لكن واشنطن ظلت ملتزمة بالعملية، ولم تبت في مستويات القوات في المستقبل».