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الملكة إليزابيث تستقبل بايدن في يونيو

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ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (رويترز)

تعتزم الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا استضافة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وغيره من الزعماء في قصر بكنجهام، قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في يونيو، حسبما أفادت صحيفة صنداي تايمز أمس. وقالت الصحيفة، التي وصفت الدعوة بأنها استقبال «القوى الناعمة»: «إن الملكة ستكون رفقة أمير ويلز ودوقة كورنول ودوق ودوقة كمبردج، ورفض القصر التعليق على التقرير». وأعلنت بريطانيا نيتها عقد أول اجتماع بالحضور الشخصي منذ نحو عامين لقمة مجموعة السبع في يونيو، في كورنول جنوب غرب إنجلترا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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