بنسبة 30% … “أسترازينيكا” تزيد كمية اللقاحات المخصصة للاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 10:17 مساءً

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، أن شركة أسترازينيكا ستزيد كمية اللقاحات التي ستسلمها للاتحاد الأوروبي بنسبة 30%، ما يساوي 9 ملايين جرعة إضافية، بحيث يبلغ المجموع 40 مليون جرعة.

وكتبت فون دير لايين على ”تويتر“ أن الشركة التي تتعرض منذ أيام عدة لانتقادات أوروبية حادة بسبب تأخر كبير في الإنتاج“ستبدأ عملية التسليم قبل أسبوع من الموعد المقرر أصلًا“، و ”ستوسع أيضًا قدرتها الإنتاجية في أوروبا“.