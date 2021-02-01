شكرا لقرائتكم خبر عن «أسترازينيكا» تمد الاتحاد الأوروبي بـ 9 ملايين جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية العملاقة للأدوية تقديم 9 ملايين جرعة إضافية من لقاحات كوفيد19- للاتحاد الأوروبي بنهاية مارس، في لفتة قد تخفف من حدة التوتر مع التكتل، لكنها لا تعوض خفضا كبيرا في الإمدادات.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، لا يمثل الإجمالي الجديد المتعهد به، وهو 40 مليون جرعة، سوى نصف ما كانت تتوقعه الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من الشركة البريطانية السويدية في نفس الفترة، قبل إعلانها عن عجز كبير الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على تويتر إن "خطوة للأمام بشأن اللقاحات"، مشيرة إلى أن التوترات تخف في ضوء العرض الجديد.

وأضافت أن شحنات التسليم الأولى ستصل أيضا قبل أسبوع من موعدها المقرر، دون أن تحدد متى كان سيتم ذلك.

وأشار المدير التنفيذي للشركة باسكال سوريوت إلى وجود صعوبات في موقع أوروبي للإنتاج، وقال ضمنا إنه كان يجب على التكتل أن يطلب جرعاته، وتصل إجمالا إلى 400 مليون جرعة، قبل أشهر من أجل تفادي حدوث مشاكل.