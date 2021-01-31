في اتصال بين الملك محمد السادس ومحمد بوهاري.. عزم على مواصلة مشروع خط الغاز والتعاون في تكوين الأئمة

جدة - عبدالحي حسين - عادت نيجيريا اليوم الأحد، لتأكيد عزمها مواصلة العمل مع المغرب في عدد من المشاريع، من بينها خط الغاز وتكوين الأئمة.

وقال بلاغ للديوان الملكي اليوم الأحد، إن الملك محمد السادس، أجرى مباحاثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بوهاري.

خلال هذه المباحثات، نوه قائدا البلدين بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات، منذ الزيارة الملكية إلى نيجيريا في دجنبر 2016 وزيارة الرئيس بوهاري إلى المملكة في يونيو 2018.

وأعرب الملك، والرئيس محمد بوهاري عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.

كما عبر الرئيس بوهاري عن تشكراته للملك على دعم المملكة التضامني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما من خلال تكوين الأئمة النيجيريين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.