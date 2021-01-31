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منطمة الصحة العالمية: طريقة انتشار السلالات المتحورة لكورونا لم يتغير ويجب أن تكون اللقاحات قابلة للتعديل

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن طريقة انتقال وانتشار السلالات المتحورة من فيروس “” لم تتغير، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كونها خط الدفاع الأول ضد المرض.

وأوضح رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن فحص أنواع مختلفة من سلالات “كورونا” كشف عن عدم اختلافها عن بعضها اختلافا جذريا ولا حتى عن عائلة الفيروس الأصلي.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن الاختلاف يكون في الطريقة التي تلتصق فيها بالخلية البشرية، أو بطريقة تكاثرها داخل الجسم البشري.

وشدد رايان، على ضرورة جعل لقاحات “كورونا” قابلة للتعديل بسرعة، تحسبا لاحتمالية فقدانها الفاعلية في مواجهة السلالات المتحورة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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