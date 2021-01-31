بسبب الجائحة.. ألمانيا تغلق مصالح منح التأشيرة في المغرب وتستثني تأشيرات العمل والدراسة

جدة - عبدالحي حسين - بات توجه عدد من الدول الأوروبية نحو تشديد إجراءاتها خوفا من موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، يرخي بظلاله على المغاربة، بعدما بدأت مصالح قنصلية تلغي مواعيدهم المبرمجة للحصول على تأشيراتها.

وفي هذا السياق، أعلنت السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، نهاية هذا الأسبوع، أن مصالح منح التأشيرة الألمانية في الرباط ستغلق أبوابها ابتداء من غد الاثنين، بسبب الجائحة.

وأوضح المصدر ذاته، أن توقف خدمات السفارة في الرباط سيشمل كذلك معاملات قنصلية مثل التصديق غلى النسخ ومطابقة الأصول، وعدد من الشهادات منها الشهادات البنكية وإجراءات إغلاق الحسابات البنكية.

وتقول السفارة الألمانية بالعاصمة، إن المواعيد التي كان قد حجزها المغاربة من قبل، سيتم إبلاغهم بإلغائها، كما أن إلغاء المواعيد سيشمل تلك المحجوزة لدى الشركة المكلفة بمعاملات التأشيرات.

مقابل هذا التشديد، ينتظر أن لا يشمل الالغاء، المواعيد التي حجزت من قبل، والمتعلقة بتأشيرات السفر الخاصة بالدراسة أو بالعمل.

بالرغم من أن ألمانيا سجت مؤخرا تراجعا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، لكن لم يصل المعدل بعد إلى المستوى المنشود، الذي وضعته السلطات للتخفيف القيود، في الوقت الذي تتجه البلاد نحو العودة للتشديد، وتناقش احتمال توقيف الرحلات الجوية بشكل نهائي.