الاحتجاجات تتواصل في لبنان وتحذيرات من “ثورة جياع” وانهيار البلاد

جدة - عبدالحي حسين - لا زالت الاحتجاجات متواصلة في لبنان، وسط استمرار الاعتقالات، وتزايد التحذيرات من اندلاع “ثورة جياع” لسوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وتفاقمها في ظل الجائحة.

وفي هذا السياق، تجددت المواجهات بين الأمن اللبناني والمحتجين في طرابلس، مساء اليوم الأحد، فيما أعلن الجيش توقيف 17 شخصا لمشاركتهم بمظاهرات الأيام الماضية.

وفي ظل استمرار الاحتجاجات والمواجهات مع الأمن، حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من اندلاع “ثورة جياع” في لبنان وانهيار البلاد، في حال استمر “تعطيل” تشكيل الحكومة.

وأوضح الكاردنال خلال قداس ترأسه في كنيسة “السيدة” أن “الإمعان في تعطيل تأليف الحكومة، يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الانهيار”، مضيفا أن “هذا منطق تآمري وهدام يستلزم وضع حد له من أجل إنقاذ لبنان”.

ووفق الصليب الأحمر اللبناني، فإن المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن خلالها، أوقعت “قتيلا وأكثر من 200 جريح”.

ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، واستقطابا سياسيا حادا، لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار مرفأ العاصمة بيروت في شهر غشت الماضي.