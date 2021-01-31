14 بلدا يتنافسون في جاٸزة المغرب الكبری الدولية للرماية

جدة - عبدالحي حسين - تتواصل منافسات جاٸزة المغرب الكبری الدولية للرماية حتی السادس من فبراير المقبل بنادي الفلين للرماية والترفيه بالعرجات سلا، وذلك بمشاركة 14 بلدا.

الدورة الرابعة للجاٸزة الكبری وللمرة الأولی تحت تسمية الاتحادي الدولي، والمبرمجة بجدول المباريات الدولية للاتحاد الدولي للرماية الرياصية، والمصنفة ضمن المباريات في الترتيب الدولي الخاص بالرياضيين الرماة.

وتشهد النسخة الحالية، التي تبلغ قيمة جواٸزها 60 ألف أورو، مشاركة أزيد من 100 رامي ورامية، منهم 72 يمثلون 14بلدا أجنبيا يتنافسون في لعبتي التراب والسكيت.