وزارة التربية الوطنية: الدراسة ستستأنف غدا والدروس عن بعد ستعود للقنوات

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الأحد، أن الدراسة ستستأنف غدا الاثنين.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، أن الدراسة ستستأنف غدا الاثنين فاتح فبراير 2021 وفق الأنماط التربوية المعتمدة وذلك بعد انتهاء مدة عطلة نصف السنة الدراسية.

وتبعا لذلك، تقول الوزارة أنه سيتم استئناف بث الدروس عن بعد، عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، وكذا من خلال بوابة .TelmidTICE.

تأكيدات الوزارة اليوم باستئناف الدراسة غدا وفق الأنماط المعتمدة، تفند الإشاعات التي تم تداولها بخصوص توقيف الدراسة.

وكانت الوزارة قد أطلقت الدروس عن بعد، عبر عدد من القنوات العمومية، منذ شهر مارس من العام الماضي، مع بداية الجائحة.