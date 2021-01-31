“الطاس” تلغي قرار “الفيفا” بعد توقيف رٸيس “الكاف” أحمد أحمد

جدة - عبدالحي حسين - علقت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” القرار السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والقاضي بتوقيف رٸيس الاتحاد الافريقي، الملغاشي أحمد أحمد.

وكشف الاتحاد الافريقي، في بلاغ له مساء اليوم الأحد، أن رٸيس الجهاز المعني بتسيير شٶون الكرة بالقارة السمراء سيستأنف نشاطه، من جديد، بعد قرار “الطاس” الذي ألغی عقوبة التوقيف .

وشدد البلاغ علی كون محكمة التحكيم الرياضي حسمت في قرارها يوم الجمعة بعد اجتماع أعضاء اللجنة المختصة للبث في الاستٸناف، الذي تقدم به أحمد أحمد بعد صدور قرار توقيفه من طرف “الفيفا”.