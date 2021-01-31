جبهة شباب الصحفيين المصريين تكشف تفاصيل المؤامرة الجديدة على مصر

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين تفاصيل المؤامرة الجديدة على مصر بتمويل من التنظيم الدولي للإخوان لإيقاف التسليح المصري.. مؤكدة الجبهة علي ان كلمة السر منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة والتي تلقت تمويلات ضخمة من الجماعة الإرهابية لتزييف تقارير مفبركة وكاذبة حول عملية التسليح في إطار محاولاتهم اليائسة و البائسة لضرب حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: منظمة هيومان رايتس ووتش ذات سمعة سيئة وتنتهج الأكاذيب وإطلاق الادعاءات الباطلة وتسيطر عليها جماعة الإخوان الافاقون المخربون بعد أن زرعت بداخلها عناصر من أبناء قيادات التنظيم وفي مقدمتهم سلمي نجلة القيادي الاخواني البارز أشرف عبد الغفار والتي تتولى مع فريق عمل من المنظمة إصدار التقارير المفبركة لصالح تنفيذ أجندات ومخططات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

اضاف طوالة:ان المؤامرة مستمرة على مصر والمصريين وكلما تفشل هذه المنظمة ومن على شاكلتها في بيع الاوطان مقابل ملايين الدولارات فى ملف سرعان ما تبحث عن ملف آخر حتى تستمر السبوبة.

أشار رئيس الجبهة إلي ان الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف هذه المخططات الخبيثة والدنيئة التي تهدف إلى نشر الفوضي وبث الأكاذيب بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد