شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبحث مع روسيا إنتاج لقاح «سبونتيك في» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الجزائر، اليوم الأحد، أنها بحثت مع روسيا إمكانية إنتاج لقاح سبونتيك في.

وقال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إنه أجرى محادثات بشأن إنتاج اللقاح مع السفير الروسي إيجور بيلييف.

وأضاف في بيان: "اتفق الطرفان على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي".

وبدأت الجزائر حملة تطعيم أمس السبت، بعد يوم من تلقيها 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في. ومن المقرر أن تصل شحنة من لقاح أسترازينيكا غدا الاثنين.

وسجلت الجزائر إجمالا 107339 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و2891 وفاة.