شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا المتحور» إلى 350 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الأردن ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا إلى 350 إصابةً.

وأشار وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات إلى أن السلالة المتحورة تنتشر بشكل أسرع في الأردن، داعياً للالتزام بوسائل الوقاية في ظل مؤشرات مقلقة خاصة مؤشر إيجابية الفحوصات للفيروس خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن نسبة الإيجابية في الفحوصات تزداد في العاصمة بالتزامن مع الانفتاح في القطاعات الاقتصادية.