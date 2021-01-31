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الأردن: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا المتحور» إلى 350

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الدمام - شريف احمد - سجل الأردن ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا إلى 350 إصابةً.

وأشار وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات إلى أن السلالة المتحورة تنتشر بشكل أسرع في الأردن، داعياً للالتزام بوسائل الوقاية في ظل مؤشرات مقلقة خاصة مؤشر إيجابية الفحوصات للفيروس خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن نسبة الإيجابية في الفحوصات تزداد في العاصمة بالتزامن مع الانفتاح في القطاعات الاقتصادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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