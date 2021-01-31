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فريق دفاع ترامب يتخلى عنه قبل أيام من محاكمته 

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق دفاع ترامب يتخلى عنه قبل أيام من محاكمته  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخلى فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنه، قبل نحو أسبوع على بدء محاكمة عزله، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية التليفزيونية.

ولن يمثل المحامون الخمسة الرجل الجمهوري بعد ذلك، مستشهدين بوجود خلافات بشأن استراتيجيته القانونية.

ونقلت سي إن إن عن مصادر قولها إن ترامب أراد من المحامين مواصلة إثارة مزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات، بدلا من التشكيك في شرعية إجراءات عزل بحق رئيس قد ترك بالفعل السلطة.

ووفقا للشبكة الأمريكية، لم يتسلم المحامون حتى الآن نتيجة لذلك أي مبالغ مسبقة، ولم يتم توقيع خطاب نوايا على الإطلاق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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