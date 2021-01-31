شكرا لقرائتكم خبر عن فريق دفاع ترامب يتخلى عنه قبل أيام من محاكمته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخلى فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنه، قبل نحو أسبوع على بدء محاكمة عزله، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية التليفزيونية.

ولن يمثل المحامون الخمسة الرجل الجمهوري بعد ذلك، مستشهدين بوجود خلافات بشأن استراتيجيته القانونية.

ونقلت سي إن إن عن مصادر قولها إن ترامب أراد من المحامين مواصلة إثارة مزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات، بدلا من التشكيك في شرعية إجراءات عزل بحق رئيس قد ترك بالفعل السلطة.

ووفقا للشبكة الأمريكية، لم يتسلم المحامون حتى الآن نتيجة لذلك أي مبالغ مسبقة، ولم يتم توقيع خطاب نوايا على الإطلاق.