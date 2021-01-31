جبهة شباب الصحفيين المصريين تشن هجوماً شديداً على الناشطة المصرية الوهمية "منى سيف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوما شديدا على الناشطة المصرية الوهمية منى سيف صاحبة أكبر رقم قياسي في إطلاق وترويج الشائعات ونشر الاكاذيب.. مؤكدة الجبهة علي ان مني تنتمي إلى عائلة إجرامية بالوراثة فوالدتها ليلي سويف ملكة الحركات الصبيانية ونشر الفتن وشقيقها علاء وثناء المحبوسين في قضايا إرهابية.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: مني سيف يجري الكذب في دمائها فهي خريجة أحداث 2011 حيث كانت ضمن الفريق الإخواني الذي أضاع البلد وكانت تلعق احذيه الإخوان بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا لمصر.

وأضاف طوالة: يا مني أنتي وأخواتك الشياطين أصبحتم أوراق محروقة ومهما تصدعينا كذبا وزورا بشعارات وهمية وخطب رنانة فأنتي مكشوفة للشعب المصري العظيم الذين لقنكم دروساً قاسية في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.

أشار رئيس الجبهة إلي ان ترك منى سيف ومن على شاكلتها من الذين باعوا وطنهم وارتموا في احضان الشياطين اكبر دليل على الحرية الكبيرة التي نعيشها رغم أن مكانك الطبيعي في السجن مع اخواتك علاء وثناء .. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن وبقوة هل تستطيع مني سيف أن تفعل ذلك في دول أوروبا التي تغدق عليهم بالاموال.الاجابة طبعا لا وإلا سيكون مصيرها الضرب والسجن والطرد من هذه الدول.. كفايه كذب وفبركة وشائعات يا منى وعودي إلي رشدك حتى يرضى الله عنك بدلا من اللعنة التي تسيطر على أسرتك والشيطان الذي يحرككم.