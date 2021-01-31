شباب الصحفيين المصريين تطالب بمحاكمة ناشط السبوبة "جمال عيد": ينفذ تعليمات جماعة الإخوان الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت جبهة شباب الصحفيين المصريين بمحاكمة ناشط السبوبة المصري جمال عيد مدير ما يسمى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي أنشأها خصيصا كغطاء سياسي للحصول على التمويلات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والدول الكارهة لتقدم مصر ونهضتها.. مؤكدة الجبهة علي ان عيد الشهير بأبو مسيلمة الكذاب مازال يمارس هوايته المفضلة في نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات من وحي خيالة المريض بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا لمصر.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: كل يوم يخرج علينا المدعوجمال عيد و يصدعنا كذباً وزوار بادعاءات باطلة ويختلق حكايات وهمية لا أساس لها من الصحة. حتى تستمر السبوبة وارضاء اسيادة ممن يغدقون علية بالاموال ولزيادة رصيدة في البنوك.

وأضاف طوالة:كلما ينكشف جمال عيد في حكاياتة الوهمية التي يهاجم فيها الدولة ويفضحة الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سرعان ما يعود برواية أخري أكثر كذباً وفبركة حتى أصبح ورقة محروقة ومخططاتة مكشوفة للجميع.

أشار رئيس الجبهة إلي أن جمال عيد ومن على شاكلته من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد تحولوا إلى أداة في يد الجماعة الإرهابية تحركهم وفقاً لمصالحها في إطار محاولاتهم اليائسة و البائسة لنشر الفوضي في مصر.