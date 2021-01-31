القرية العالمية تعلن عن حملة تلقيح لجميع موظفيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن إطلاق حملة تطعيم لجميع موظفيها وعائلاتهم في إطار التزامها بضمان سلامة جميع موظفيها وشركائها وضيوفها.



ولاقت المبادرة قبولا كبيرا من قبل الموظفين الذين رحبّوا بأخذ اللقاح، مع تلقيح ما يزيد عن 2000 موظف حتى الآن، بما يضم أعضاء الإدارة وموظفي الصفوف الأمامية والمقاولين وجميع عناصر فريق الأمن وفريق النظافة في الوجهة.

وذكرت الوجهة الترفيهية الرائدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتوجيهات الحكومة الرشيدة، وحرصاً منها على توفير أفضل درجات السلامة لضيوفها وشركائها والعاملين لديها.

وأكدت أن التطعيم لاقى إقبالاً استثنائياً من قبل جميع الموظفين من كافة الفئات، رغم عدم إلزاميته. وقامت القرية العالمية بتخصيص مركز صحي مؤقت لتوفير اللقاح إلى موظفيها مع ضمان سهولة الحصول عليه وراحة الجميع.

كما أعلنت الوجهة التزامها التام والمستمر باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، داعية الضيوف والشركاء والموظفين للاستمرار في تطبيق التدابير الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، وبما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.

وتستمر القرية العالمية في استقبال الضيوف يومياً حتى تاريخ 18 أبريل 2021، وتمكينهم من الاستمتاع بعالم من الروائع، عبر تقديم باقة من البرامج الثقافية الترفيهية المليئة بالمرح والمفاجآت احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، لتكون بذلك الوجهة العائلية المثالية للاستمتاع بتجارب تبقى في البال.