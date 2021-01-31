شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. سلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعا آخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التلفزيون العماني اليوم الأحد أن السلطنة ستمدد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع آخر حتى الثامن من فبراير، للحد من انتشار فيروس كورونا.



ونقل التلفزيون ذلك القرار عن لجنة الطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان.

وأغلقت السلطنة حدودها في 19 يناير كانون الثاني الجاري بسبب مخاوف من تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا، وهو الإجراء الذي مددته الأسبوع الماضي.