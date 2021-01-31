عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الاحد"، وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها غداً "الاثنين".



وقال بيان من الديوان الملكي :

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ."

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون