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وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الاحد"، وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها غداً "الاثنين". 

 

وقال بيان من الديوان الملكي :

 

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ."

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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