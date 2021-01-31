شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو- الصومال

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم على فندق في وسط مقديشو تبنته حركة «الشباب» الإرهابية، ولا يزال مستمراً مساء الأحد، وفق ما أفاد مصدر أمني صومالي لـ«فرانس برس».

وقال محمد ضاهر المسؤول في الوكالة الوطنية للأمن: «حتى الآن، تأكد مقتل ثلاثة أشخاص هم مدنيان وعنصر أمن، لكن الحصيلة قد تكون أكبر»، لافتاً إلى إصابة ستة مدنيين.

وأفاد بعض سكان في العاصمة الصومالية في وقت سابق الأحد، بأنهم سمعوا دوي انفجار ضخم سُمع، أعقبه دوي إطلاق نار.