شكرا لقرائتكم خبر عن أسترازينيكا ستزود أوروبا بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (أ ف ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن شركة أسترازينيكا ستزيد بنسبة ثلاثين في المئة كمية اللقاحات التي ستسلمها للاتحاد الأوروبي، ما يساوي تسعة ملايين جرعة إضافية بحيث يبلغ المجموع أربعين مليون جرعة.

وكتبت فون دير لايين على تويتر أن الشركة التي تتعرض منذ أيام عدة لانتقادات أوروبية حادة بسبب تأخر كبير في الإنتاج، «ستبدأ عملية التسليم قبل أسبوع من الموعد المقرر أصلاً» و«ستوسع أيضاً قدرتها الإنتاجية في أوروبا».