شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحظر مؤقتاً دخول الأجانب الوافدين من كندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال - (أ ف ب)

قررت الصين أن تحظر مؤقتاً دخول أجانب وافدين من كندا لأراضيها، حتى لو كانوا يحملون تراخيص إقامة صالحة، كما أعلنت السفارة الصينية في أوتاوا.

وجاء على موقع السفارة: «يمنع جميع الرعايا الأجانب الذين يحملون تراخيص إقامة صينية صالحة للعمل أو لأسباب شخصية مؤقتاً من دخول الصين، إذا أتوا من كندا».

وأضافت السفارة أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية غير مشمولين بهذا القرار مؤكدة أن «هذا القرار مؤقت على الصين اتخاذه بسبب الجائحة الحالية».

من جهتها أعلنت كندا تشديد شروط دخول أراضيها.

وعلى المسافرين إلى كندا الخضوع لفحص إلزامي لكشف الإصابة أو لحجر لثلاثة أيام على نفقتهم في فندق بانتظار الحصول على النتيجة. ولاحقاً عليهم مواصلة الحجر في منزلهم لـ14 يوماً إذا كانت نتيجة الفحص سلبية وفي مركز صحي إذا جاء إيجابياً. ولم يحدد بعد موعد بدء تطبيق هذا الإجراء. وسجلت كندا الأحد أكثر من 774 ألف حالة مثبتة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء و20 ألف وفاة.