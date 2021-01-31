شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تعيد فتح المدارس الابتدائية في 8 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام: «رويترز»

ذكرت الحكومة الهولندية، الأحد، أنها ستعاود فتح المدارس الابتدائية في الثامن فبراير/شباط، في أول تخفيف لإجراءات العزل العام منذ أشهر.

وأغلقت جميع المدارس والمتاجر التي لا تقدم سلعاً ضرورية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، بعد إغلاق الحانات والمطاعم قبل شهرين، وذلك في محاولة للحد من جائحة فيروس كورونا.

وشددت السلطات العزل العام الأسبوع الماضي بفرض حظر تجول ليلي، مع ازدياد الإصابات بسلالات متحوّرة من فيروس كورونا، أكثر قدرة على العدوى.

وكان عدم وجود دليل دامغ على انتقال الفيروس عن طريق الأطفال الصغار دافعاً لمعاودة الحكومة الهولندية فتح المدارس الابتدائية، ومراكز الرعاية النهارية اعتباراً من الأسبوع المقبل. وتراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في هولندا إلى نحو 3700، الأحد، وهو أقل مستوى منذ ثلاثة أشهر.