«الإمـبراطـور» يـرد الديـن لبنـي يـاس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

حقق الوصل الفوز للمرة الأولى على ملعب النار منذ عام 2017 ورد «الإمبراطور» الدين لمضيفه بني ياس الذي هزمه في مستهل الدوري 4-1 بزعبيل، في عهد المدرب الروماني ريجيكامب وأخرجه كذلك في ديسمبر/كانون الثاني، الفائت، من الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة بعدما فاز عليه بهدف نظيف.

وكان آخر فوز حققه الوصلاوية هو 4-3 في الشامخة في الثالث من مارس/آذار 2017.

ظهرت لمسة المدرب البرازيلي أودير هيلمان على الفريق الأصفر الذي لم يتأثر بالغيابات الكثيرة في صفوفه، عكس بني ياس الذي غابت عنه الحلول الهجومية بغياب البرازيلي جواو بيدرو، وتاه خط وسطه في عدم وجود قائد الفريق فواز عوانة.

وكان تأثير غياب المدافع خالد العطاس ظاهراً في بني ياس، وساعدت الخطة التي وضعها المدرب هيلمان، «الإمبراطور» في التفوق على مضيفه بهدفين رائعين، أحرزهما ثنائي الهجوم ناصر محمود وعلي صالح بصناعة ومساهمة رائعة من «القصير المكير» حبوش صالح.

واللافت في تألق الأصفر في الفترة الأخيرة هو أن «الثعلب البرازيلي» زرع الثقة في كل العناصر التي تؤدي المباريات، وعوض غياب قائد الفريق فابيو ليما، والمهاجم فيجريدو بالتغيير في تكتيكات وتحركات اللاعبين على طريقة المثلثات التي اشتهر بها المدربون البرازيليون، مع ضرورة اللعب بقوة في المناطق الدفاعية.

وطالب هيلمان جميع العناصر في الفريق الأصفر بالإيمان بقدراتهم من أجل متابعة التميز في الأداء. بدوره أوضح اللاعب علي صالح، صاحب هدف الوصل الثاني، أنهم طبقوا كل ما طالبهم به المدرب؛ لذلك كان الفوز حليفهم، مؤكداً رغبتهم الشديدة في مواصلة الانتصارات.

ولازال الوصل الذي وصل إلى 20 نقطة في المركز الثامن، يتألق خارج ملعبه حيث حقق الفوز الخامس له بعيداً عن زعبيل، وأصبح على بعد 4 نقاط من مربع قمة الترتيب.

وبالمقابل تعرض بني ياس للخسارة الأولى له على ملعبه منذ الجولة السادسة حينما خسر بهدفين نظيفين من ضيفه اتحاد كلباء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أن «السماوي» تخلى عن سلسلة من النتائج الإيجابية دامت ل9 مباريات في البطولات المختلفة، ليتوقف رصيده في المركز الثالث عند 26 نقطة.