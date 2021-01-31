شـباب الأهـلي يواصل الصعـود

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

استهل شباب الأهلي الدور الثاني بروح جديدة مواصلاًَ صحوته بفوزه المستحق على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين حملا طابع الإبداع لكل من محمد جمعة «بيليه» وماجد حسن،ليستمر «الفرسان» على سكة الانتصارات التي توجها بلقب السوبر مؤخراً على حساب الشارقة متصدر الدوري.

وكشفت مجريات المباراة عن نجاح جديد للمدرب مهدي علي الذي تولى مهمة تصحيح المسار منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، بعدما أعاد التنظيم وعلاج أخطاء التمركز التي عابت أداء الفريق في الفترة الماضية وكلفته نزيف النقاط مبتعداً عن منطقة الصدارة.

ووضح من المباراة التنظيم الترابط والانسجام بين الخطوط والزيادة العددية بتطبيق أسلوب الكل يدافع ويهاجم ، فكانت المحصلة ظهور بطل السوبر بحالة فنية مختلفة تماماً عما كانت عليه حاله في الدور الأول ليرتقي إلى 22 نقطة،ويصعد خانة في جدول الترتيب ليصبح السادس بعدما كان سابعاً،بينما كلفت الخسارة اتحاد كلباء التراجع إلى المركز التاسع برصيد 19 نقطة .

وكشفت إحصائيات المباراة عن متابعة أفضلية شباب الأهلي على منافسيه، فقد حقق أمام كلباء نسبة استحواذ بلغت 62 % والتمريرات 572 تمريرة بدقة بلغت 84 % مقابل 38 % نسبة استحواذ لاتحاد كلباء و354 تمريرة بدقة 76 %.

وأعرب مهدي علي عن سعادته بالفوز الذي جاء رغم غياب 4 مدافعين،في حين أشار الأوروجوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء إلى أنه من الطبيعي دفع ثمن الأخطاء أمام فريق ولاعبين بجودة شباب الأهلي.

وأعرب محمد جابر مدافع شباب الأهلي عن سعادته وزملائه بالفوز الذي يؤكد أن الفريق مستمر في مستواه التصاعدي، مبيناً أن الفريق عالج أخطاء الفترة الماضية وأصبح يدافع ب 11 لاعباً ويهاجم بالعدد نفسه ما زاد من تأمين الدفاع علاوة على الفاعلية الهجومية.