شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو يُنقذ «الملك» من انتفاضة «الذئاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

اقتنص الشارقة 3 نقاط غالية ومهمة في انطلاقته في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، من فوز صعب على ضيفه الفجيرة بنتيجة 3-2، بعدما كان متقدماً 30.

كاد «الملك» يدفع ثمن التراخي والتساهل للثلاثية النظيفة غالياً في الثواني الأخيرة التي شهدت ضغطاً هجومياً وانتفاضة ل«الذئاب» أثمرت هدفين، ثم كاد يعادل النتيجة لولا كرة البديل البرازيلي أوليفيرا التي أخطأ تقديرها شاهين عبد الرحمن، وواجه بها المهاجم الفجراوي مرمى عادل الحوسني وسدد خارجاً، ليتنفس جمهور الشارقة الصعداء.

وتنتظر فريق الشارقة 6 مواجهات مضغوطة في غاية الأهمية والصعوبة أمام الوحدة والعين والظفرة في الدوري، ثم النصر في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ثم الجزيرة والنصر في الدوري.

وتألق من الشارقة كالعادة، عادل الحوسني في حراسة المرمى ومعه المدافع الأيسر عبد العزيز الكعبي الذي ظهر بمستوى جيد، ومن الفجيرة برز المهاجم السويدي صامويل الذي سببت تحركاته ضغطاً كبيراً على دفاع الشارقة، وفي المقابل أهدر كايو لوكاس مهاجم الشارقة فرصتين من شبه انفراد بمرمى فهد التميمي حارس الفجيرة في الدقائق الأخيرة.

وبدا أن فريق الشارقة مازال يعاني خصوصاً في خط الوسط، الذي فرض عليه الفجيرة سيطرته، وكان محمد عبد الباسط وحيداً أمام الدفاع، على عكس ماجد سرور الذي لم يكن في مستواه الطبيعي ويبدو أنه مشغول بالتجديد، وعلى الإدارة حسم ملفه سريعاً مع سيف راشد.

وكالعادة كان الحسم عن طريق نجم «الملك» إيجور كورنادو الذي صنع الهدف الأول لكايو من ركلة ركنية، وسجل الهدفين الثاني والثالث، فيما غادر ويلتون سواريز الملعب من منتصف الشوط الأول متأثراً بالإصابة، ولولا أخذ إيجور المباراة على عاتقه لعانى «الملك» كثيراً أمام الذئاب؛ لأنه لايمكن الاعتماد على الجناح كايو لشغل خانة رأس الحربة.

وجرت محاولات شرقاوية لضم الجناح الوحداوي خليل إبراهيم قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، اليوم الاثنين، سواء عن طريق الإعارة أو شراء عقد اللاعب من نادي الوحدة، وينتظر «الملك» الرد النهائي من إدارة العنابي.

واتجه الشارقة نحو هذه الخطوة بعد تراجع مستوى سيف راشد، وعدم ظهور لوان بالمستوى المطلوب. من جهته، قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: «لقد كانت مباراة صعبة علينا في الشوط الأول؛ لأن الفريق لم يقدم المطلوب ولم تكن الرغبة موجودة، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء وتقدمنا بثلاثية، وبعد هذا التقدم ظن اللاعبون أن المباراة انتهت. وعودة الفجيرة بهدفين سريعين صعبت علينا المهمة في الجزء الأخير من اللقاء».

من جانبه، أشاد الصربي جوران مدرب الفجيرة بأداء فريقه و«سيطرته وانتشاره وخلقه للمساحات والفرص، ولكن الشارقة استغل غلطة واحدة وسجل علينا في الشوط الأول ولم يكن أمامنا سوى الهجوم، ومن الصعوبة أن تلعب ضد الشارقة وأنت متأخر بثلاثية، ولكن اللاعبين نجحوا في العودة إلى المباراة وسجلنا هدفين وأهدرنا فرصة مواتية لتعديل النتيجة».