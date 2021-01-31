شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج بالميراس البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، الموازية لدوري الأبطال في القارة الأوروبية، للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على مواطنه سانتوس بهدف قاتل 1-صفر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع على ملعب «ماراكانا». ويدين بالميراس بتأهله إلى مونديال الأندية وحسمه النهائي البرازيلي البحت الأول منذ 2006 والفوز بلقبه الثاني بعد 1999 حين فاز على ديبورتيفو كالي الكولومبي بركلات الترجيح، إلى البديل بيرنو لوبيز الذي دخل في الدقيقة 85 ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية؛ إثر عرضية من روني.

وحرم بالميراس خصمه المحلي سانتوس من نيل لقبه الرابع بعد 1962 و1963 مع الجوهرة بيليه و2011 مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي نيمار الذي سجل في النهائي حينها.

وللمرة الثالثة في أربع سنوات، توّج فريق برازيلي بعد غريميو في 2017 وفلامنغو في 2019.

واحتضن هذه المواجهة البرازيلية البحتة الملعب الأسطوري «ماراكانا» بحضور بعض المدعوين فقط والذي استعاد نشاطه باستضافة المباريات، بعد أن لعب دوراً صحياً مطلع جائحة كورونا من خلال استضافته مؤقتاً لمستشفى ميداني.