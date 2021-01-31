شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان تتفق على 9 محاور صحية للعمل عليها خلال دور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة بشأن عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالمنظومة الصحية.

وقال النائب الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة شهد عرض تقارير اللجان الفرعية، المنبثقة وعرضت كل لجنة المحاور التي ستعمل عليها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

وأوضح أن اللجنة شكلت عدد من اللجان الفرعية من أعضائها، تتولى كل لجنة محور تعمل عليه، وتعمل اللجان الفرعية على 9 محاور وهى (جائحة كورونا وملف الطب الوقائى، هيئة التأمين الصحى الشامل والوحدات الصحية ونظام التأمين الصحى الشامل وتقييم المرحلة الأولى للتطبيق ومتابعة المرحلة الثانية، الأجهزة والمستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد، الصيدلة والدواء وهيئة الدواء المصرية، التنمية المهنية المستدامة والبورد المصرى والمجلس المصرى للتخصصات والمؤهلات الصحية، وملف زراعة الأعضاء البشرية وقانون المسئولية الطبية وجهاز تنظيم الصحة GMC، الفريق الصحى ورفع الكفاءة المهنية والمادية، هيئة المستشفيات والطب العلاجي وهيئة المستشفيات الجامعية والحكومية والرعاية الصحية، تنظيم الأسرة والسكان).

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعقد اجتماعا غدا الاثنين، لاستعراض تقريرى مشروعي قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذى يستهدف تحقيق الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية والقضاء على قوائم الانتظار.