شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة البرلمان: النقد الدولى يشيد بالتناغم بين الحكومة والبنك المركزى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير يشيد بالاقتصاد المصرى بما يعد استكمالا للإشادة التى يقوم بها الصندوق حتى قبل جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن التقرير أكد على نجاح السلطات المصرية بما يعنى الحكومة والبنك المركزى.

وتابع أن معنى حديث الصندوق وجود تناغم بين الحكومة والبنك المركزى والقيام بخطوات استباقية فمنظمة الصحة العالمية أعلنت فى مارس أن كورونا جائحة ووقتها اتخذ البنك المركزى قرارا بتخفيض الفائدة.

وأوضح أن وزارة المالية قامت بمبادرات سريعة لمساعدة الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة والقطاعات المتضررة خاصة قطاع الصحة والسياحة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي نوه إلى جزئية القروض طويلة الأجل وهو ما يخفف من الأعباء على الحكومة ولا تتعرض لإرهاق السداد خاصة في ظل وضع القروض في مشروعات تساعد فى تسديد الديون في ظل ثقة من المؤسسات الدولية الاقتصادية فى قدرة مصر على السداد بعد نجاح الاصلاح الاقتصادى.

وأكد أن حديث تقرير صندوق النقد الدولي عن دعم الوقود يؤكد أهمية الخطوات المصرية التدريجية لتقنين الدعم وعدم بعثرته ومنح الدعم لمستحقيه فقط مع خطة لتحرير سعر المواد البترولية حتى وصلنا الآن إلى أن البنزين غير مدعم ليعود الفارق إلى الموظفين ومن يستحق والذي يمكن تحديده من خلال بطاقات التموين.