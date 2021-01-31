شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على النتائج الإيجابية لقطاع البترول رغم تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، على رأسها توقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضى فى الفترة من مارس إلى أكتوبر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت إلقاء وزير البترول والثروة المعدنية بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال الملا، أن قطاع البترول تمكن من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة أزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات عمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجى، ومنها شراء 5 مليون برميل زيت خام فى شهر إبريل 2020 مما حقق وفر حوالى 1.6 مليار جنيه.

وأضاف وزير البترول، أنه تم شراء 90 ألف طن بوتاجاز فى شهر مايو 2020 مما حقق وفر حوالى 720 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجلة وفرت حوالى 560 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت حوالى 1.3 مليار جنيه.

وأشار وزير البترول، إلى سعى الوزارة خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضخة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة قطاع البترل فى الناتج المحلى الإجمالى وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول 2023 ورفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الاجمالى، وتعزيز دور مصر فى المنطقة.

ونوه طارق الملا، إلى أن قصص النجاح التى تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر ويدعمنا فى ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية وسياسات الدولة.