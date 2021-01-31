شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوى بالنواب تنظر 8 اقتراحات برغبة بشأن مشكلات الطرق والسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الاثنين، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعين لمناقشة 8 اقتراحات برغبة، بشأن رصف وتوسعة طرق، وبعض مشكلات السكة الحديد.

وتنظر اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن رصف طريق ترعة الجمالية الأيسر بطول 8 كم – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب على عبد الونيس، بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- بمحافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط ما بين مركز ساقلتة، وشمال محافظة سوهاج وبين طريق البحر الأحمر- محافظة سوهاج.

كما يتناول الاجتماع، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب على عبد الونيس، بشأن إنشاء نفق أرضى بميدان المطبعة حدائق المعادى – محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن إعادة فتح مزلقان السكة الحديد، وعمل بوابات إلكترونية بقرية أبو عميرة بمدينة الزقازيق- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين- الزرقا المار أمام قريتى (محلة إنجاق، وبساط كريم الدين) - بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود رفعت البرمى، بشأن تشغيل رحلات قطار سكة حديد منوف- سرس الليان- الباجور- بنها القاهرة مباشرة بمعدل رحلتين يوميًا.