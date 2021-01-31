شكرا لقرائتكم خبر عن "سعفان" يستعرض جهود رعاية العمالة غير المنتظمة أمام "القوى العاملة بالنواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن البيان الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الماضى، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

واستعرض وزير القوى العاملة خلال الاجتماع، جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينيا، تميهدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.

وقال محمد سعفان، أن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

كما استعرض وزير القوى العاملة، خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل، حيث وصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة تصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتا فى 25 محافظة، فضلا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشه فى المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة، موضحا أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

واختتمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها، بالتأكيد على أنها ستعد تقرير بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب، تمهيدا لعرضه على المجلس.