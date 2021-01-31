شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لجان تتابع تنفيذ "مبادرة تطوير الريف المصرى" و9 معايير لاختيار القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تفاصيل مبادرة تطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى وجود 4 لجان مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تنعقد بشكل أسبوعى لوضع كافة المعايير المتعلقة باختيار القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح حلمى، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أنه تم وضع 9 معايير أساسية منها نسبة الفقر والكثافة السكانية وتغطية الصرف الصحى ومياه الشرب ونسبة الأمية وإعالة المرأة والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى ذات الطبيعة الأمنية.

ومن جانبه طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التخطيط ، بتسليم اللجنة تقرير مكتوب بشأن تلك المعايير والجهات القائمة على اختيار القرى التى سيتم تطويرها فى المرحلة الأولى.

فيما أبدى المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تخوفه من إسناد عمليات التنفيذ للمحليات، مؤكدا أن المحليات ليست على القدر الكاف من الكفاءة لتنفيذ هذا المشروع الضخم بما يضمن الاستفادة من الأموال الضخمة المخصصة للمبادرة والتخطيط الجيد الذى تم الانتهاء منه، مطالبا بمزيد من الضمانات لجودة التنفيذ والمتابعة.