شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف انتهاكات النظام القطري ضد إحدى السيدات المعارضة بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرائم وانتهاكات مستمرة يقوم بها النظام القطري على معارضيه من النساء والرجال في الدوحة، والتى تصل إلى حد إسقاط الجنسية والقتل والسجن، وذلك استمرار لمسلسل الانتهاكات المتواصلة التى تقوم به الدوحة في الفترة الأخيرة.

كشف تقرير بالفيديو عن الانتهاكات التى طالت عدد من الأسرة الحاكمة في قطر، وخرج العديد من أبناء هذه الأسرة ليفضح تميم ونظامه وما يقومون به من انتهاكات وقمع مستمر ضدهم ، الأمر الذى وصل إلى هروب وطرد العديد منهم خارج قطر.

وأضاف التقرير الذى رصد تسجيل لأحدى السيدات من العائلة الحاكمة بقطر والتى فضحت تميم بسجن الالاف من أبناء الشعب القطري في السجون، إضافة إلى الرسوم والضرائب التى فرضت على أبناء الشعب القطري ضمن العديد من القرارات القمعية التى يقوم بها النظام القطري ضد أبناء شعبه.