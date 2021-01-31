شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: وزير النقل كانت ردوده جاهزة ولم يعطينا فرصة لانتقاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن جلستى مجلس النواب اليوم خلال استماع بيانى وزير النقل والبترول كانتا مهمة للغاية، مشيرا أن الجميع يرى رأى العين التطوير الكبير المشهود في الطرق ووسائل النقل، مشيرا أن الجلسة كانت تتميز بالهدوء ولكن بعض المناقشات من النواب كانت تتعلق بالطرق الداخلية في عدد من المحافظات وكانت هناك ردودا جاهزة وحضورا من وزير النقل ولم يعطينا آى فرصة لانتقاده، مؤكدا على أن وزير النقل قال إنه سيكون هناك تطويرا لتلك الطرق، مضيفا أننا نتقد من أجل الإصلاح.

وتابع عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل قائلا ان وزير النقل قال توطين صناعة عربات السكة الحديد في مصر وسيتم التصدير للدول الافريقية .

وواصل عصام قائلا إن جلسة وزير البترول كانت الجلسة الثانية وظلمت إلى حد ما، مشيرا أن وزير البترول تحدث عن اكتشافات بترولية وغازية سيكون لها مردود إقتصادى كبير على ميزانية الدولة، وكذلك مبادرة تحويل وقود السيارات إلى الغاز الطبيعى التي ستعود بالنفع على المواطن وعلى البيئة.