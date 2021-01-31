شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث أسئلة من زعيم الأغلبية لوزير البترول فى الجلسة العامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية ثلاثة أسئلة للمهندس طارق الملا وزير البترول قائلا السؤال الأول يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتى وافق أعضاء مجلس النواب عليها فى الفصل النتشريعى السابق حيث كان أحد اهدافها اكتشاف الثروات التى يستطيع الوطن الاستفادة بها داخل حدوده وتابع قائلا نريد أن نعرف إلى أين وصلت نتائج الاتفاقية، جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير البترول الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.

وأضاف رشاد السؤال الثانى هو متى سيكون لدينا اكتفاء ذاتى فى مجال البترول ومشتقاته، أما السؤال الثالث الذى طرحة النائب رشاد فهو عن المثلث الذهبى للصعيد قائلا متى نشعر أننا بدانا بالفعل تحقيق هذا المشروع الذى يحلم به أهل الصعيد.

فيما أشار النائب حسام عوض رئيس لجنة الطاقة بالمجلس إلى أن اللجنة ستناقش بيان وزير البترول بالتفصيل، مضيفا كأحد نواب البحر الأحمر أتساءل لماذا لا يكون هناك نشاط مجتمعى لشركات النشاط البترولى فى رأس غارب والغردقة.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة إلى وجود مشكلة فى توصيل الغاز الطبيعى ببعض مناطق الغردقة كما أن القصير تعانى من نقص أسطوانات الغاز.