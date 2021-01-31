شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى يؤكد شعور مواطن تركى من بين كل 3 صوتوا لحزب أردوغان 2018 بالندم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس شركة ماك لاستطلاعات الرأى، محمد على قولات، عن نتائج آخر استطلاع رأى أجرته الشركة، الذى كشف عن تحول ناخبى حزب العدالة والتنمية إلى حزب الخير، وحزب ديفا، وحزب المستقبل، وذلك بعد التحول إلى نظام الحكم الرئاسى فى تركيا، وفقا لما ذكره تركيا الآن.

جاء ذلك خلال مشاركة لقولات على إذاعة راديو «RS FM» التركيةـ وقال أن 1 من كل 3 شاركوا فى الاستطلاع، أعربوا عن ندمهم للتصويت لحزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، خلال انتخابات عام 2018، وتمنوا لو كان بإمكانهم تغيير تصويتهم، وأن معظم من قالوا هذا هم من أنصار حزب العدالة والتنمية، واعتبروا حزب الخير وحزب المستقبل وحزب ديفا وجهتهم الجديدة.

وأوضح قولات: «غالبية ناخبى حزب العدالة والتنمية، يمينيون محافظون، وكانوا لا يرون بديلًا لحزب العدالة والتنمية، فهم إما لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع أو يميلون إلى حزب العدالة والتنمية فى بعض الانتخابات حتى لو لم يكن راضيًا عن سياسات الحزب، ولكن الوضع تغير الآن، فقد بدأت بدائل هذا الناخب بالظهور فى هذه الفتر"

وأكد قولات على حدوث زيادة فى المنجذبين لحزب الخير، حيث شهد الحزب زيادة قدرها 3 أو 4 نقاط, وقال: «حزب الخير هو عنوان الانتقال لبعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، وربما يحصل على أصوات من حزب الحركة القومية، على الرغم من أن حزب ديفا وحزب المستقبل جديدان للغاية، إلا أن مستوى الوعى بين قادة الحزبين مرتفع جدًا، لذلك، تعد هذه الأحزاب أيضًا منفذًا لناخبى حزب العدالة والتنمية، يحصل حزب المستقبل على جميع أصواته تقريبًا من حزب العدالة والتنمية، ويتلقى حزب ديفا أكثر من نصف أصواته من حزب العدالة والتنمية".