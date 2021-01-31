شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": الحكومة أدارت الملف الاقتصادى فى ظل جائحة كورونا بحرفية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، إن إشادة صندوق النقد الدولى تؤكد على أن الحكومة المصرية أدارت الملف الاقتصادى فى ظل جائحة فيروس كورونا بحرفية كبيرة للغاية واتخاذها إجراءات استباقية، وكذلك أشاد الصندوق بحسن إدارة مصر لملف الدين الخارجي .

وتابع الفقى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، أن هناك شروط بيئية مستدامة للاستثمار في البيئة الخضراء الغير ملوثة للبيئة ومصر وصلت إلى قدر كبير من تلك المشروعات، مضيفاأان الإشادة هي بمثابة إشارة خضراء من الصندوق بنجاح مصر في إدارة الازمة وهذا الامر يشجع المستثمرين داخل مصر وخارجها .

وواصل أنه من خلال متابعة بيان وزير المالية أمام البرلمان سنشيد بالإنجازات وسنقاشة في هذا البيان الذى سيلقية.