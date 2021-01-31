وزيرا التعليم والتعليم العالي يشهدان احتفالية ختام البرنامج الريادي بالتعاون مع بنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، احتفالية ختام فعاليات البرنامج الريادي "التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة" في ضوء استراتيجية مصر 2030، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وهو برنامج تدريب شامل لبناء القدرات وتعزيز البحث العلمي متعدد التخصصات في الجامعات المصرية تم تنفيذه في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2020.

ويهدف البرنامج، إلى تقديم محتوى علمي ومناقشات عملية وتطبيقات فى نماذج واقعية، تجمع بين العمل الفردى والجماعى، وتقييم جميع الأعمال المقدمة من الملتحقين بالبرنامج من خلال مقاييس محددة بنتائج المهارات المعرفية والعملية ومدى المشاركة الفعالة؛ لتطوير الكفاءات الأساسية للبحوث متعددة التخصصات بناء على أهداف النمو الاقتصادى، والسياسات الحكومية، وردود أفعال أصحاب المصلحة المصريين، واستشارة الخبراء الدوليين.

وأعرب شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته ببرنامج التميز البحثى متعدد التخصصات، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة يتعاون مع العديد من المؤسسات ومنها القوات المسلحة ووزارات مثل التعليم العالي والصحة والإنتاج الحربي والإسكان، وقدم العديد من البرامج التدريبية.

وأضاف شوقي: "سعيد بهذه اللحظات التي تعكس جهودنا، فبنك المعرفة مكتبة هائلة يزود التعليم والتعليم العالي بالكثير من الأبحاث والمعلومات القيمة، وما لا يعرفه الكثيرون فبنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ويقدم حلولًا في التعليم".

وأشار إلى أن الدور الذى يقوم به بنك المعرفة المصري ليس فقط في دعم نظام التعليم الجديد من خلال منصات التعلم، ولكن أيضًا في دعم المستخدمين والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن بنك المعرفة يتعاون مع العديد من الشركاء لإثراء البحث العلمى والإسراع من عجلة التنمية في مصر.

وقدم الدكتور طارق شوقي التهنئة للباحثين الذين اجتازوا هذا البرنامج، قائلًا: "نثمن جهودكم الرائعة كما أن الدولة فخورة بما حققتموه من إنجازات، ونأمل الاستمرار والتوسع في برنامج التميز البحثى متعدد التخصصات للعام 2021، وتقديم المزيد لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في المجالات الخاصة بالتميز في التدريس، وترتيب الجامعات ومكتبات تتناسب مع القرن الحادي والعشرين، والحوسبة الفائقة، مشيرًا إلى أن المستقبل يبدو مشرقًا بالتعاون بيننا كفريق عمل والذى أسعد به كثيرًا.

وفي كلمته، وجّه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لبنك المعرفة على الجهود المبذولة في مجال المعرفة لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والباحثين بمختلف المراحل التعليمية سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن البرنامج الريادي التميز البحثي متعدد التخصصات هو أحد ثمار نجاح التعاون بين الوزارة وبنك المعرفة المصرى بالتعاون مع مؤسسة Knowledge E، والذي نحتفل بتخريج أول دفعة منه اليوم والبالغ عددهم 33 باحثًا من 14 جامعة مصرية.