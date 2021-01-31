تيجراي تعاني من القتل والتجويع

عمليات القتل
تشير التعليقات الأخيرة وفقا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس إلى عمليات القتل الأخيرة لقادة تيجراي الهاربين الآخرين. وقال ديبريتسيون: «لقد دفع الكثير والكثير منهم ما زالوا يدفعون التضحية القصوى». وحث سكان تيجراي على «مواصلة النضال» وتعهد بفعل الشيء نفسه ضد أولئك الذين «يعملون بكل قوتهم لتدمير وجودنا وهويتنا».
وكان هاربا منذ فترة وجيزة بعد اندلاع القتال في أوائل نوفمبر بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة وقوات منطقة تيجراي التي هيمنت على حكومة البلاد لما يقرب من ثلاثة عقود.
ويستمر صراع تيجراي في الظل إلى حد كبير، حيث تم قطع بعض روابط الاتصالات، ويخشى السكان إعطاء تفاصيل عبر الهاتف، ويتم حظر جميع الصحفيين تقريبًا. مات الآلاف من الناس. كما أنه في الأسبوع الماضي ضغطت إدارة بايدن على إريتريا لسحب جنودها «فورًا» من تيغراي، مستشهدة بروايات موثوقة عن نهب واعتداء جنسي وانتهاكات أخرى. وكان الإريتريون يقاتلون إلى جانب القوات الإثيوبية ضد قوات التيجراي.
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