سلطان عُمان يمنح الثقفي وسام النعمان

منح السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي، الذي انتهت فترة عمله بالسلطنة؛ وسام النعمان من الدرجة الأولى، تقديرًا لجهوده في خدمة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين. وقام بتسليم الوسام وزير ديوان البلاط السلطاني السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، خلال استقباله بمكتبه أمس السفير الثقفي.



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