تهنئة رئيس قيرغيزيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس صادر جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية القيرغيزية، أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين، راجين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس صادر جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة انتخابه لرئاسة الجمهورية، وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة انتخاب فخامتكم لرئاسة الجمهورية القيرغيزية الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعبكم وبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي».