رفض الحافي في ترشيحات ليبيا

أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بعد ساعات من إعلان القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي المرتقب، بيانا استنكرت فيه ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، بسبب التداخل بين سلطتين رئيسيتين في الدولة، والتناقض في إمكان أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا بالسلطة التنفيذية في الوقت عينه.

وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه، وتضمنت قائمة المرشحين 45 شخصية، بينهم 3 نساء، لإدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات، المقرر في ديسمبر القادم.