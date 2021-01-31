مجلس الأمن يتسلم تقريرا جديدا عن انتهاكات إيران في اليمن

ووفقا لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة سلمت التقرير إلى مجلس الأمن، الذى يخلص إلى أن «هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل إيران متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة للحوثيين»، وذلك في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
ويتضمن التقرير أيضا الانتهاكات التي تقوم بها طهران في اليمن الأمر الذي قاد إلى معاناة كبيرة يتكبدها الشعب اليمني بسبب الحرب بالوكالة التي تمارسه إيران، فضلا عن الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في حق الشعب اليمني يوميا.
تشمل الأدلة الجديدة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق قنص وقاذفات RPB، جميعها تحمل علامات تتفق مع تلك المصنوعة في إيران.
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