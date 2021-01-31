الصين تحظر دخول الأجانب الوافدين من كندا

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قررت الصين أن تحظر موقتا دخول أجانب وافدين من كندا لأراضيها حتى لو كانوا يحملون تراخيص إقامة صالحة، كما أعلنت السفارة الصينية في اوتاوا.

وجاء على موقع السفارة "يمنع جميع الرعايا الأجانب الذين يحملون تراخيص إقامة صينية صالحة للعمل أو لأسباب شخصية موقتا من دخول الصين إذا أتوا من كندا".

وأضافت السفارة أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية غير مشمولين بهذا القرار مؤكدة أن "هذا القرار موقت على الصين اتخاذه بسبب الجائحة الحالية".

من جهتها أعلنت كندا تشديد شروط دخول أراضيها.

وعلى المسافرين إلى كندا الخضوع لفحص إلزامي لكشف الإصابة أو لحجر لثلاثة أيام على نفقتهم في فندق بانتظار الحصول على النتيجة.

ولاحقا عليهم مواصلة الحجر في منزلهم ل14 يوما إذا كانت نتيجة الفحص سلبية وفي مركز صحي إذا جاء إيجابيا. ولم يحدد بعد موعد بدء تطبيق هذا الإجراء.

وسجلت كندا الأحد أكثر من 774 ألف حالة مثبتة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء و20 ألف وفاة.



